Vaccino, ritardi consegne Pfizer in 8 paesi europei

(Teleborsa) - Slitta, a causa di un, la consegna dei vaccini contro il Covid-19 in 8 Paesi europei. È quanto ha annunciato ilprecisando che il ritardo, per le stesse ragioni, riguarda anche altri sette Paesi.Laavrebbe dovuto ricevere oggima al loro posto l'azienda farmaceutica ha inviato una comunicazione. "Pfizer Spagna segnala di essere stata informata questa notte dal suo stabilimento di Puurs (Belgio) del ritardo nelle spedizioni in 8 Paesi europei, compresa la Spagna, a causa di un problema nel processo di carico e spedizione", ha riferito il ministero in un comunicato stampa, senza specificare, tuttavia, quali siano gli altri Paesi colpiti. Secondo quanto assicurato dal gruppo farmaceutico la situazione sarebbe "già risolta", ma "la prossima consegna di vaccini avverrà con qualche ora di ritardo e arriverà in Spagna martedì 29 dicembre per il proseguimento della campagna di vaccinazione su tutto il territorio nazionale".Nel frattempo il, ha annunciato che"Stiamo lavorando insieme alla Biontech-Pfizer, affinché ci possano essere degli ulteriori centri di produzione del vaccino a Marburgo e in Assia", ha affermato Spahn alla Zdf. Biontech ha acquisito il centro di produzione di Marburgo della Novartis. E stando all'impresa tedesca serviranno adesso solo piccoli adeguamenti, per partire con la produzione del vaccino anticovid.