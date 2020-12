Covid-19, von der Leyen: "Comprate altre 100 milioni di dosi vaccini Pfizer"

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino BioNTech/Pfizer, già in uso per vaccinare gli europei. Avremo quindi 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace. Altri vaccini seguiranno". La conferma di un incremento delle scorte di fiale BioNTech/Pfizer è arrivata oggi dallaLa Commissione ieri ha deciso di attivare l'opzione prevista dalche riservava ai cittadini europeioltre ai 200 milioni già previsti. Secondo quanto spiega un portavoce Ue, la Commissione ieri ha inviato conferma a BioNTech-Pfizer per attivare tutte le dosi facoltative che saranno poi distribuite in base alla popolazione di ciascun Paese membro. "Tuttavia – precisa il portavoce – sono possibili aggiustamenti tra gli Stati membri in base alle loro esigenze e richieste, poiché alcuni Stati membri potrebbero essere interessati ad ottenere più dosi, mentre altri no. Gli Stati membri hanno discusso e concordato questo in seno allo Steering Committee e hanno mantenuto un approccio comune, che è al centro della strategia dell'Ue sui vaccini. Anche la distribuzione avviene quindi nell'ambito degli accordi di acquisto anticipato". Un approccio "comune" dal quale lasembra essersi chiamata fuori procedendo, a metà dicembre, a stringere un accordo bilaterale con la tedesca BioNTech per 30 milioni di dosi aggiuntive.In Italia, intanto, si cerca di recuperare il terreno perduto a causa dei ritardi nelle consegne e del quantitativo limitato di vaccini arrivato per il "Vaccine day" europeo. Lo staff deli ha fatto sapere che nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all'Italia dalla Pfizer sono statiDopo i ritardi causati dal maltempo, la campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire dadestinati ai siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale. Nei prossimi giorni – annuncia lo staff di Arcuri – il commissario pubblicherà on line un report sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati.