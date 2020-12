Lemonade in rally. Scade lock-up su 44 milioni di azioni

Lemonade

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,22%.Oggi scade il periodo di lock-up, con 44 milioni di azioni del fornitore online di polizze assicurative che potrebbero passare di mano.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 122,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 111,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 106.