Luxottica, ammessa al regime di adempimento collaborativo

Luxottica

(Teleborsa) -è stata ammessa al regime di Adempimento Collaborativo, noto come Cooperative Compliance.Il regime di Cooperative Compliance, previsto dalla normativa per prevenire il rischio fiscale e aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, punta a consolidare un rapporto di fiducia e trasparenza tra Luxottica e l’Agenzia delle Entrate.L’ammissione - spiega una nota - è stata preceduta dalla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della piena adeguatezza della Governance fiscale e del sistema di controllo dei rischi fiscali di Luxottica, ovvero il sistema per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.L’adesione a tale regime rientra nella più ampia strategia di Luxottica finalizzata alla gestione preventiva del rischio fiscale incentrata sulla trasparenza con le amministrazioni finanziarie di tutto il mondo con benefici per tutti gli stakeholder.