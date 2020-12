Mercati cauti, Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Rallentano sul finale le principali borse europee, seguendo l'indebolimento di Wall Street, dopo aver aggiornato i massimi storici.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,225. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,94%.Lieve peggioramento dello, che sale a +109 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,52%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%, in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,55%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.259 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.238 punti, sui livelli della vigilia.(+2,62%),(+2,00%) e(+1,10%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,33%),(-0,67%) e(-0,53%).di Milano, troviamo(+2,54%),(+1,92%),(+1,15%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.di Milano,(+4,07%),(+3,45%),(+3,14%) e(+2,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Crolla, con una flessione del 2,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,30%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.