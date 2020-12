Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

energia

Apple

Walt Disney

Visa

United Health

Pfizer

DOW

Caterpillar

Home Depot

Tripadvisor

Ross Stores

Facebook

Apple

Moderna

Tractor Supply

Biogen

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,68%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,87%.Positivo il(+1,01%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,86%),(+1,47%) e(+1,16%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,54%.del Dow Jones,(+3,58%),(+2,90%),(+1,85%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,22%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.(+4,65%),(+3,90%),(+3,59%) e(+3,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,72%.Affonda, con un ribasso del 2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.