Prevalgono le vendite a Wall Street dopo i nuovi record

(Teleborsa) - Si indebolisce la borsa di Wall Street dopo che i tre maggiori indici hanno ritoccato i record intraday, già aggiornati la vigilia. A sostenere il sentiment degli investitori ha contribuito lasul piano di aiuti da 900 miliardi all'economia americana e sulla legge di spesa per finanziare il governo fino a settembre.Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere , alimentati dalla forte domanda e da un'offerta limitata, secondo il report Standard & Poor's/Case-Shiller.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,39%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.725 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); come pure, sulla parità l'(-0,13%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,86%),(-0,75%) e(-0,49%).Tra i(+6,08%),(+0,85%),(+0,83%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,01%.(+6,08%),(+2,44%),(+2,09%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%.