Snam, l'impegno per la transizione energetica sarà inserito nello Statuto

Snam

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti l'approvazione di alcune, tra cui quelle che riguardano l'impegno verso lae il tema dell'. L'assemblea degli azionisti sarà convocata ile dovrà deliberare sulle proposte di modifica agli articoli 2, 12, 13 e 24 dello Statuto sociale.Il CdA ha proposto di inserire in Statuto il "corporate purpose", ovvero "l’impegno della società a favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti dicon lae la progressiva", in linea anche con il piano strategico 2020-2024 presentato al mercato lo scorso 25 novembre.Inoltre il Consiglio di Amministrazione, pur sottolineando il costante impegno nel core business nelle attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione ha proposto di ", accanto a tali attività, anche quelle legate alla transizione energetica, in particolare il(come biometano e idrogeno), la realizzazione e gestione die l’efficienza energetica".Un'altra proposta è quella di allinearsi alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che richiedono agli statuti delle società quotate di prevedere che il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione sia effettuato in modo tale da. Questa norma, se approvata dall'assemblea, entrerebbe in vigore dal prossimo rinnovo del CdA.