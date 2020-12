Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, con il sentiment degli investitori sostenuto ancora una volta dal maxi pacchetto di stimoli all'economia, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia.Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere , alimentati dalla forte domanda e da un'offerta limitata, secondo il report Standard & Poor's/Case-Shiller.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.753 punti. In progresso il(+0,55%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,51%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,85%),(+0,58%) e(+0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,19%),(+1,05%),(+1,02%) e(+0,94%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,85%),(+1,96%),(+1,55%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.