Apertura di seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

Caterpillar

Walt Disney

Exxon Mobil

Raytheon Technologies

Intel

Baidu

Applied Materials

Lam Research

Western Digital

Adobe Systems

Netflix

Akamai Technologies

Intel

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 30.472 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 3.742 punti. Non sembra quindi pesare il rifiuto del Senato di accelerare un voto sull'aumento dei pagamenti diretti alle famiglie, nell'ambito del pacchetto di aiuti per l'economia americana.Leggermente positivo il(+0,22%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,24%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,41%),(+1,13%) e(+0,77%).Al top tra i(+2,66%),(+2,12%),(+1,65%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,67%.Al top tra i, si posizionano(+4,26%),(+3,39%),(+2,56%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.