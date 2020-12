Covid, 16.202 casi e 575 decessi nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia contotali elaborati (ieri erano stati 128.740). Risale il rapporto positivi/tamponi a 9,58% (ieri 8,70%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.083.689.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 73.604 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 21 in meno, 2.528 totali), sia quello deglicon sintomi, 96 in meno rispetto a ieri (sono 23.566 in totale).La Regione con più nuovi casi è il(2.986), seguita da(1.673),(1.470), Emilia Romagna (1.427), Lazio (1.333), Sicialia (1.084) e Piemonte (1.046).