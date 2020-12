Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni industriali

energia

informatica

Intel

Merck & Co

Visa

Johnson & Johnson

Caterpillar

Home Depot

IBM

Raytheon Technologies

Intel

Netflix

Moderna

Tripadvisor

Western Digital

Seagate Technology

Mattel

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.727 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,68%),(-0,66%) e(-0,52%).Al top tra i(+4,41%),(+0,99%),(+0,96%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.(+4,41%),(+2,73%),(+2,40%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.