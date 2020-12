Italgas, partnership con TaKaDu per digitalizzazione delle reti idriche in concessione

Italgas

(Teleborsa) -ha sottoscritto uncon laper avviare il processo diattualmente in concessione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano Strategico 2020-2026 che ha destinato 120 milioni di euro diIl programma di trasformazione digitale riguarda le cinque reti idriche in concessione al Gruppo ae in quattro comuni della provincia (Casaluce, Galluccio, Roccaromana, Baia e Latina) che servono complessivamente circa 30 mila clienti,per untotale di 8 milioni di metri cubi d’acqua distribuiti.L'accordo prevede una partnership con TaKaDu, leader globale nello sviluppo di sistemi digitali "Central Event Management" per reti idriche, e l’basato su tecnologia a ultrasuoni, con un piano che prevede la sua installazione in. Il completamento del programma permetterà di tenere sotto controllo, in ogni momento, tutti i parametri di funzionamento delle infrastrutture e rilevare eventuali guasti.