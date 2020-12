Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,227. L'è sostanzialmente stabile su 1.878 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,92%.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.294 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,02%); in moderato rialzo il(+0,35%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,22%),(+1,12%) e(+0,68%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,18%),(-0,47%) e(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,26%),(+1,36%),(+1,31%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.del FTSE MidCap,(+2,12%),(+1,90%),(+1,37%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.