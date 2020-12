Piazza Affari chiude piatta nell'ultima seduta dell'anno

S&P-500

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Lieve aumento dell', che sale a 1.887 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,21%.Si riduce di poco lo, che si porta a +108 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, preda dei venditori, con un decremento dello 0,71%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.233 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.203 punti, sui livelli della vigilia.Poco sotto la parità il(-0,41%); senza direzione il(-0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,10%) e(+0,90%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,11%),(-0,74%) e(-0,71%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,57%.In luce, con un ampio progresso dell'1,36%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,31%.avanza dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.di Milano,(+3,29%),(+2,49%),(+2,19%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,45%.In apnea, che arretra del 3,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.