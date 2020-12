Coldiretti, persi 500 milioni di euro per impossibilità di festeggiare Capodanno fuori casa

(Teleborsa) - Valein meno l'impossibilità di cenare fuori casa per il tradizionaledi fine anno, conche lo scorso anno avevano cenato in ristoranti, alberghi e agriturismi. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti delle restrizioni per Capodanno, che sottolinea come per molte realtà della ristorazione questa giornata fa solitamente registrare il picco degli incassi, con unLa spesa media degli italiani per il cenone di fine anno scende arispetto allo scorso anno. Tra i prodotti, losi è confermato come irrinunciabile per otto italiani su dieci (81%) con ben 63 milioni di tappi fatti saltare in Italia durante le feste di fine anno, mentre è lofrancese a subire maggiormente gli effetti della crisi provocati dalla pandemia con il numero di italiani che lo stappano a fine anno praticamente dimezzato rispetto al 2019.Si registra a Capodanno una nettacon una media di meno di 4 persone () sedute a tavolaPiù di tre italiani su quattro (76%) secondo la Coldiretti dichiarano di aver rinunciato a vedere i parenti durante le feste di fine anno per rispettare le norme in vigore. Anche per questo quasi un italiano su due (47%) si dice pronto adi persona alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti e veglioni abusivi., per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro, secondo il bilancio di fine anno tracciato dalla Coldiretti su dati Ismea. Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione - continua la Coldiretti - si fanno sentire a cascata sull’con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione - precisa la Coldiretti - rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.