Farmaceutica, Angelini rileva Arvelle per 960 milioni di dollari

, azienda farmaceutica internazionale di proprietà di, acquisirà la società biofarmaceutica con sede in Svizzerafocalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del Sistema Nervoso Centrale. L'accordo prevede una transazione basata su una valutazione complessiva aggregata fino ad un massimo diSubito dopo l'approvazione regolatoria – annuncia Angelini in una nota – verranno versatiSuccessivamente, e al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato, verranno pagati altriIn seguito all'acquisizione di Arvelle Therapeutics,e in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo. Angelini prevede di lanciare cenobamato dopo aver ricevuto l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA, European Medicines Agency), prevista per il 2021. "È l'investimento più significativo nella storia del nostro Gruppo – hanno commentatorispettivamente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Angelini Holding – ed è la conferma del nostro impegno come azionisti nei confronti del business farmaceutico, che rimane il più grande del nostro Gruppo. Questa acquisizione rappresenta una svolta importante nel nostro percorso di crescita, poiché ci proietta definitivamente verso una dimensione multinazionale, a cui per altro guardano tutte le società del Gruppo Angelini. Siamo orgogliosi di aver conquistato, per la seconda volta in un anno un asset ambito e significativo, che ci rafforza e ci posiziona tra i più importanti protagonisti del mercato"."In Angelini Pharma siamo entusiasti di questo promettente accordo, nonché dell'impegno e del lavoro che i nostri colleghi di Arvelle hanno investito nella loro azienda nel corso degli ultimi anni. Condividiamo la stessa cultura incentrata sul paziente e la stessa ambizione a essere agili", ha affermato"Sono molto orgoglioso del team che abbiamo costruito ad Arvelle e dei progressi che abbiamo compiuto negli ultimi due anni per rendere disponibile cenobamate alle persone che soffrono di epilessia in Europa – ha commentato–. Riteniamo che con Angelini Pharma esista un'ottima affinità strategica, e crediamo che l'acquisizione di Arvelle e il lancio di cenobamate possano contribuire ad accelerare il loro obiettivo, quello cioè di diventare protagonisti nel settore delle malattie del SNC".