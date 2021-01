Wall Street, apertura piatta nel primo giorno di negoziazione del 2021

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

utilities

Intel

Caterpillar

Goldman Sachs

Exxon Mobil

Boeing

Coca Cola

Raytheon Technologies

Microsoft

Tesla Motors

Vodafone

Bed Bath & Beyond

KLA-Tencor

Wynn Resorts

Mattel

American Airlines

Western Digital

(Teleborsa) - La borsa americana sta iniziandoil primo giorno di negoziazione del, con un moderato ottimismo per l'inizio dellein tutto il mondo. Ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.751 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,16%) e(+1,13%). Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,09%),(+1,88%),(+1,14%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,62%),(+3,70%),(+3,60%) e(+3,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.In caduta libera, che affonda del 2,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.