Covid-19, Palazzo Chigi: "Si accelera su vaccini. Italia seconda in Europa"

(Teleborsa) - "Sulla somministrazione dei vaccini la macchina organizzativa sta accelerando e, nel giro di poche settimane, viaggerà a pieno ritmo". È quanto assicurano darispondendo alle polemiche di questi giorni sui ritardi nel piano nazionale di vaccinazione.Dall'ultimo report della struttura commissariale, aggiornato alle 17.45,ilcon una copertura pari allo 0,45% dei 42 milioni di italiani in questo momento vaccinabili (166.364 operatori sanitari; 14.864 personale non sanitario; 9.783 ospiti delle Rsa). "Solo nella giornata di ieri, – spiegano da Palazzo Chigi – con tutte le Regioni che hanno avviato la campagna, sono state somministrate oltre 65mila dosi, un dato record nell'ambito dell'Unione Europea". Dati che fanno dellDavanti all'Italia solo lasomministrazioni, (che, tuttavia, – fa notare la presidenza del Consiglio – "ha potuto contare su una dotazione iniziale superiore".Attualmente sonodelle prime 479.700 arrivate in Italia, anche per le difficoltà a reclutare somministratori. Da gennaio dovrebbero iniziare ad arrivarne 15mila e domani in un vertice tra ilillee ili sarà affrontato proprio il tema degli operatori da dedicare ai vaccini. Intanto, con aerei e tir è iniziata la consegna nei 293 centri vaccinali dellanon senza difficoltà per il sovraccarico di richieste alle case farmaceutiche."Preoccupano i ritardi, è arrivato solo il 40% delle dosi attese", ha avvertito, che ha annunciato di aver utilizzato il 70% dei vaccini disponibili, il tasso più alto fra le regioni. A livello regionale non decolla la campagna in, ultima in classifica al 6%,(7,5%) e(12%). Poco meglio fa la(14%), nonostante abbia il maggior numero di punti di somministrazione, 65 fra cui quello di Pavia in cui nei giorni scorsi sono arrivate da Roma le siringhe sbagliate e si è fatto ricorso alle scorte dell'ospedale, che solo oggi ha ricevuto quelle di precisione da 1 millimetro.