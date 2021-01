Covid, Locatelli: "179mila persone vaccinate, numero tutt'altro che irrilevante"

(Teleborsa) - Sonocontro il Covid-19, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute aggiornati a questa mattina presto. "QuindiSolo due giorni fa eravamo a 84 mila, in 48 ore abbiamo vaccinato 95 mila persone", ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità,"Come in tutte le cose all'inizio c'è bisogno di un periodo di accelerazione, ma ricordiamo cheper numero di vaccinazioni e ci sono Paesi che non hanno addirittura iniziato o hanno fatto un numero limitato di iniezioni", ha aggiunto nel suo intervento oggi ad Agorà su RAI3.Locatelli ha ricordato l'importanza dianche dopo il vaccino "perché non abbiamo ancora dati sufficientemente rigorosi per trarre conclusioni sull'immunità sterilizzante", sulla capacità di "prevenire le infezioni asintomatiche" e quindiQuanto alle, "teniamo presente che solo con Pfizer e Moderna il Paese ha più di 61 milioni di dosi a disposizione - ha detto Locatelli - SonoGià nel primo trimestre dell'anno abbiamo 12 milioni di dosi che sono disponibili per garantire la copertura di quelle che sono state le categorie prioritariamente identificate ora"."Lae sono sicuro che si azzererà molto presto", ha detto il commissario straordinario per l'emergenzaintervenuto alla presentazione dei risultati di Fase 1 del vaccino italiano Reithera, all'Istituto Spallanzani di Roma. "Andiamo verso un unico obiettivo: far fare il massimo numero di vaccini al massimo numero di italiani nel più breve tempo possibile. Con un po' di pazienza non ci sarà più l'asimmentria dei primi giorni".