In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,25%) e si attesta su 30.224 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.701 punti, in calo dell'1,48%.Pesante il(-1,5%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,37%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,60%),(-2,55%) e(-1,79%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,81%),(+1,66%),(+0,70%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,29%.In caduta libera, che affonda del 3,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,4 punti percentuali.(+6,85%),(+3,42%),(+3,18%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,37%.Sensibili perdite per, in calo del 5,26%.In apnea, che arretra del 4,76%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: ISM manifatturiero (atteso 56,6 punti; preced. 57,5 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 88K unità; preced. 307K unità)15:45: PMI servizi (atteso 55,3 punti; preced. 58,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 58,6 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,07 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 64,8K unità).