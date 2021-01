Petrolio, Opec+: Mosca e Riad verso compromesso

(Teleborsa) - La decisione è attesa in serata ma, secondo le prime indiscrezioni trapelate dal meeting in corso, isono vicini a un compromesso. L'che sarebbe stato trovato traprevede, per poiI livelli si manterranno, dunque, analoghi a quelli del mese in corso con una produzione già aumentata di 500mila barili in più al giorno rispetto a dicembre 2020 quando fu presa la decisione di un meeting mensile a causa dell'incertezza sulla ripresa legata alla pandemia. Attualmente l'Opec e i sui alleati dell'Opec+ stanno producendo al minimo con. Ieri la riunione a causa della posizione ostile della Russia appoggiata dal Kazakistan ha subito uno stallo ed è stata aggiornata al pomeriggio di oggi. I paesi sembrano vicini a un accordo anche se la riunione attesa per il pomeriggio è stata spostata alle 19 per limare le posizioni in vista dell'accordo finale.L'è molto più cauta su un aumento della produzione che potrebbe minare la ripresa dei prezzi del greggio a causa della forte instabilità sulla ripresa legata al Covid. Posizione non condivisa dalla Russia che invece non vuole lasciare quote di mercato ad altri paesi.Ilha evidenziato i rischi ribassisti e ha sottolineato che la reimplementazione delle misure di contenimento in tutti i continenti, compresi i blocchi completi, stanno frenando il rimbalzo della domanda di petrolio nel 2021. Fonti dell'Opec+ hanno affermato che le possibilità di un taglio sono scarse, in quanto pochissimi produttori lo sostengono e la maggior parte dei paesi è a favore di un'offerta costante o di un aumento a febbraio.