Borsa di New York in frazionale rialzo

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, in attesa del risultato cruciale dei ballottaggi in Georgia, che definiranno l'efficacia della politica di Biden. Ilsale dello 0,55%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,71%. Sale il(+0,85%); con analoga direzione l'(+0,67%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+4,53%),(+2,30%) e(+1,02%).del Dow Jones,(+4,83%),(+4,37%),(+3,31%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Al top tra i, si posizionano(+9,60%),(+5,93%),(+5,33%) e(+4,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.