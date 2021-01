Giappone: picco contagi Covid a Tokyo, Premier Suga dichiarerà stato emergenza

(Teleborsa) -, con il Premier Yoshihide Suga che sta subendo forti pressioni dagli esperti, per imporre unopiù rigoroso nella capitale giapponese.Ilnelle ultime 24 ore è balzato a1, raggiungendo il, il più alto in una scala a quattro gradi. Secondo le proiezioni dell'Università di Kyoto Hiroshi Nishiura, senza nuove misure, i contagi potrebbero quasi triplicare a 3.500 al giorno entro febbraio e raggiungere 7.000 a marzo.Il ministero della Salute giapponese ha tenuto un vertice con gli, che hanno chiestodi quelle annunciare da Suga per evitare danni irreparabili all'economia.La situazione ha però spinto i governatori regionali a sollecitare lostato di emergenza, che il Premier potrebbe annunciare già domani 7 gennaio.