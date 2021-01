Mediobanca, la Delfin di Del Vecchio lievita attorno al 12%

Mediobanca

(Teleborsa) -non si ferma e cresce ancora in, tramite il suo braccio finanziario, che arriva a. L'imprenditore ha ottenuto l'autorizzazione della BCE a salire sino alla soglia del 20%.Delfin, in base alle comunicazioni obbligatorie al mercato, hanel periodo dal 15 al 28 dicembre, con una serie di operazioni che hanno incrementato la sua quota dello, portando dunque la