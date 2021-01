Milano frizzante rispetto ad un'Europa più composta

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Buzzi Unicem

Unicredit

Saipem

Mediobanca

DiaSorin

Inwit

Recordati

Nexi

Banca MPS

De' Longhi

Saras

Banca Ifis

Tinexta

Carel Industries

Technogym

GVS

(Teleborsa) -, dove prevalgono gli acquisti, in una giornata dai bassissimi volumi per la festività dell'Epifania., che comunque mantengono segni positivi. A sostenere il sentiment concorre il risultato dei, a compensare leL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. Si riduce di poco lo, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%, su di giri(+2,65%), e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,82%. Bene la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,36%.Tra idi Milano, in evidenza(+6,60%),(+5,15%),(+5,04%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,65%),(+3,74%),(+3,54%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde il 4,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,43%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.