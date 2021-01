Piazza Affari in forte rialzo rispetto alla debolezza d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che viene subissata dagli acquisti. Non fanno così bene le altre borse europee, posizionate al di sotto della linea di parità. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,228. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.905,1 dollari l'oncia, in forte calo del 2,28%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,52%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,76%, decolla, con un importante progresso del 3,47%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,19%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,40%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 24.760 punti.Poco sopra la parità il(+0,52%); sulla parità il(+0,02%).In luce sul listino milanese i comparti(+5,26%),(+3,89%) e(+3,74%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,95%),(-1,50%) e(-0,71%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 7,96%.Svettache segna un importante progresso del 6,64%.Vola, con una marcata risalita del 6,36%.Brilla, con un forte incremento (+6,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.In caduta libera, che affonda del 3,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,10%.Tra i(+5,02%),(+4,81%),(+4,16%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,15%.Sensibili perdite per, in calo del 3,35%.In apnea, che arretra del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.