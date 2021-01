America sotto choc: assalto al Congresso, 4 morti, verso rimozione Trump

(Teleborsa) - Un, qualcosa che ha dell'incredibile, un attacco al cuore della democrazia. Gli eventi che si sono susseguiti nelle ultime ore e le immagini rimbalzate su tutti i media nel mondo dimostrano che è scoppiato il caos.Una protesta dei, fuori dal Congresso, mentre era in corso la, è riuscita a forzare la rete di sicurezza, facendol e sfociando nella violenza: gas lacrimogeni, colpi di arma da fuoco, la polizia in assetto anti-sommossa ha chiesto anche l'intervento della Guardia Nazionale. Il bilancio è di, 52 le persone arrestate.Tutto è iniziato dopo ildi Donald Trump, fuori dalla casa Bianca, contro i presuntielettorali. "Non concederemo la vittoria, non ci arrenderemo mai", aveva detto il Presidente, innescando la miccia che ha fatto scoppiare la sommossa. Subito evacuato il Parlamento ed il vicepresidente Mike Pence è stato posto in sicurezza.per la certificazione della vittoria. Tutto accadeva dopo la conferma che due democratici, Warnock e Ossoff, hanno vinto ai ballottaggi in Georgia, assicurando ai dem la maggioranza in Senato."E' unnella storia del Paese. Condanniamo la violenza nei termini più forti e duri", ha affermato i vicepresidenteriaprendo la seduta congiunta di Senato e Camera., parlando di una "minaccia alla democrazia senza precedenti". Sotto pressione Trump si è rivolto ai suoi sostenitori, twittando "L'elezione ci è stata rubata, ma dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito". Ma Twitter e Facebook hanno temporaneamente sospeso il profilo del Presidente per incitamento alla violenza e valutano la sospensione definitiva dei suoi account.Ora nei confronti di Trump si prospettano una serie di: dalla, chiesta subito dal Procuratore di Washington invocando il 25mo Emendamento, per arrivare all'ipotesi più grave di chiedere