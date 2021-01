Anima Alternative, il primo fondo commercializzato ha ottenuto sottoscrizioni per 117 milioni di euro

ANIMA Holding

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata da, ha avviato la, per cui ha già ottenutoe e approvazioni da parte di investitori professionali per un totale di circaIl Fondo ha predisposto il primo closing e avvierà la sua operatività durante questo mese. In particolare, il, promosso e supportato del Gruppo ANIMA, ha ottenutoin qualità di cornerstone investor tramite il suo FoF Private Debt Italia, e da altri primari investitori professionali. Inoltre, ilha approvato la partecipazione ad un successivo closing, anch’esso come cornerstone investor.Anima Alternative 1 è un fondo d’investimento alternativo chiuso, riservato e di diritto italiano il cui obiettivo di raccolta è di 150 milioni di euro (con un hard cap di 200 milioni). Il fondo(debito senior, unitranche/second lien e debito mezzanino) anche in direct lending e per una quota del 20% circa in partecipazioni azionarie di minoranza.Il fondo ha comeche necessitino di finanziamento a lungo termine, anche sotto forma di capitale di rischio, per accompagnare il proprio sviluppo."A seguito del primo closing, inizieremo l’attività di investimento - ha dichiarato- abbiamo già individuato dei potenziali target e notiamo che, nel delicato contesto attuale, l’ampia flessibilità che caratterizza il Fondo suscita interesse da parte di aziende italiane alla ricerca di un partner finanziario di lungo termine".