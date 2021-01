Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude in buon rialzo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì 30 dicembre; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che avanza dello 0,33%.Leggermente negativo(-0,53%); effervescente(+2,14%).Sui livelli della vigilia(+0,19%); sale(+1,44%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,19%.