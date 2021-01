Congresso USA proclama vittoria Biden. Trump assicura una "transizione ordinata"

(Teleborsa) - E' arrivato ilalla proclamazione die di Kamala Harris in qualità di vicepresidente. Il Congresso riunito, la cui seduta era stata spesa per l'assalto dei sostenitori di Trump , ha votato la certificazione della vittoria dei dem per 306 voti contro i 232 dei repubblicani.Frattanto,verso il passaggio del testimone, pur dicendosi ancora "totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni"."E' la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma èper fare l'America di nuovo grande", ha affermato il Presidente uscente, aggiungendo "ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino".Le suehanno già costrettoa sospendere temporaneamente i suoi, mentre si valuta ilpermanente, dopo quanto accaduto la scorsa notte al Congresso. Ieri, mentre si consumava l'assalto a Washington, il Presidente aveva postato un video di Youtube, poi rimosso, in cui ribadiva l'accusa di brogli elettorali.