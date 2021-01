Coronavirus in Italia, tasso positività risale oltre il 14%

(Teleborsa) - Sononel nostro Paese a fronte dimentre si sono registratevittime in 24 ore. Ilrisale al. Questi i dati del bollettino di oggi, giovedìdiffuso dal Ministero della Salute e riguardante lain"Il nostro obiettivo è quello ditutti gliche lo vorranno". E' quanto ha ribadito il Commissario straordinario all'emergenzanel corso della conferenza stampa settimanale sottolineando anche che per"siamo il, in unatra iche hanno unadiDopo aver detto che "abbiamo consegnato sinoradosi di vaccino nei", Arcuri ha precisato che "per raggiungere la cosiddetta, secondo gli esperti, dovrà essere vaccinato"Noi facciamo il tifo - ha aggiunto - perché tutti gliche vorranno essere vaccinati sianoMa questo ce lo dirannoQuanto ai primi vaccini"arriveranno nel corso della prossima settimana, saranno ancorama progressivamente, ha spiegato sottolineando che "verranno portati a, da lì noi con il contributo delle forze armate inizieremo la distribuzione verso i nostri punti di somministrazione. Lasarà a partire dalla".Il 2020, ha scritto, intanto, l'Oms, "è stato un" e "la pandemia minaccia diconquistati aUnire le forze per prevenire affrontare nuove emergenze sanitarie è in cima agli obiettivi elencati e prevede anche l'istituzione di una, "unconcordato aper condividereUnasarà ovviamente "continuare aper ottenere une per garantire che i sistemi sanitari siano abbastanza forti per fornirli". Ildovrà però anche proseguire la lotta contro malattie infettive che ha subìto rallentamenti perrilanciando le