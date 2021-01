Covid, Francia sceglie linea dura: slitta riapertura bar e ristoranti

(Teleborsa) - "che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a": ad annunciarlo il Primo ministro francese,in conferenza stampa.Restano, dunque, chiusi e non riapriranno dalcome era stato ipotizzato dal Presidentealla fine del lockdown a fine novembre, bar, ristoranti, cinema, musei e palestre. Non riaprono neppure gli iPer bar e ristoranti, chiusi da ottobre, "laè rinviata almeno a".Il Primo Ministro ha anche detto che a causa della variante inglese del Covid-19, già individuata in una ventina di casi in Francia, "le frontiere con laresteranno chiuse fino a nuovo ordine". Al suo fianco il ministro della Salute,, ha aggiunto: "Prendiamo molto sul serio leIntanto, i casi di coronavirus inhanno superato i 25 milioni, secondo i calcoli dell'Agenzia Reuters che riporta la notizia sul suo account Twitter. Condi casi e 559.863 vittime dall'inizio della pandemia, il 30% di quelli mondiali, l'Europa rimane, dunque, laOggi è arrivatodella direzione generale dell'OMS. L'Europa devea fronte ad una "situazione allarmante" aggravata dalla circolazione di una nuova variante di Covid-19 rilevata inizialmente nel Regno Unito. "Ci sono delleche tutti conosciamo e che devono essere intensificate per ridurre laridurre il peso sui", ha esortato il direttore dell'Oms per l'Europa,