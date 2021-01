DXC vola al Nyse su rumor offerta da francese Atos

Dxc Technology

Atos

S&P-500

Dxc Technology

Dxc Technology

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,79%.A fare da assist alle azioni contribuiscono rumor secondo cui la francese, specializzata nei servizi per la digitalizzazione, avrebbe presentato un'Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,58.