Legge di Bilancio, ABI emana circolare su novità finanziamenti a PMI

(Teleborsa) - L'ha emanato una circolare alle banche associate per richiamare l'attenzione su alcuneper il 2021, "che rivestono particolare importanza in tema di". Tra i punti sottolineati dall'Associazione vi è ldella durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30mila euro. Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l'impresa – sottolinea l'Abi – può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni.Viene modificata, inoltre, – spiega l'Abi in una nota – la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica. Conformemente alla proroga del Temporary Framework, è stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dalRilevante per l'Associazione anche l'introduzione di una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumentoIn particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.Altre misure riguardano, infine, leprevedendone la proroga fino al 30 giugno 2021, estendendone l'ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito pro soluto e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione. Viene previsto che le imprese fino a 499 dipendenti possano accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1 marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le Pmi.Le nuove norme prevedono anche la possibilità perdi accedere, fino al 30 giugno 2021, ai finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100%.