Scuola: 5 milioni di studenti sui banchi. Protesta davanti a Montecitorio

(Teleborsa) -, con ben poche novità rispetto al periodo della pausa natalizia. Il suono della campanella infatti ha riguardato solo le, mentre il rientro delle" è previsto in linea di massima per lunedì prossimoAltri due giorni di didattica a distanza per le secondarie di secondo grado, che secondo le istruzioni della Ministra Azzolinai. Per Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Sicilia si tornerà in presenza nella data indicata dal Ministero, mentre il Trentino Alto Adige ha anticipato il rientro ad oggi, 7 gennaio.. La Puglia ha già indicato il rientro per il 15 gennaio, il Piemonte per il 18 gennaio, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche e, forse, anche Sardegna e Calabria per il 1° febbraio, mentre la Campania ha un calendario molto scaglionato: ripoterà sui banchi infanzia e prime due annualità delle elementari l'11 gennaio, l'intero ciclo della primaria il 18 gennaio e le superiori il 25 gennaio. Anche il Molise proroga la DAD alle elementari e medie sino al 17 gennaio.Frattanto,della scuola dihanno indetto una manifestazione, accodandosi ai presidenti dei consigli di istituto del Lazio, per rivendicare condizioni dinelle scuole e sollecitare