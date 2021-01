Sicurezza, Corte dei conti: "Ok a uso fondi per modernizzare mezzi polizia e vigili del fuoco"

(Teleborsa) - Laha approvato "i modi, i tempi e i risultati di gestione" dei finanziamenti per circadestinati dal 2014 a oggi a"I rilevanti finanziamenti, che nel loro insieme sono circa 3.49 miliardi di euro nell'arco del periodo preso in considerazione, risultano indirizzati, in conformità con le indicazioni legislative" si legge nellaPer quanto riguarda la, sottolinea la Corte, "le risorse sono state destinate a programmi di ammodernamento nei settori della motorizzazione, dell'equipaggiamento ed armamento, dell'Ict, del casermaggio, nonché di adeguamenti infrastrutturali antisismici e di manutenzione straordinaria degli immobili. Per i, invece, i finanziamenti sono serviti principalmente ad acquisti per svecchiare il parco mezzi speciali, gli equipaggiamenti, e rinnovare una rilevante parte della flotta aerea ad ala rotante".Dalla relazione risulta "la, eseguiti ricorrendo – ove possibile e comunque in buona parte – alle forniture disponibili attraverso convenzioni Consip, nonché a procedure ad evidenza pubblica, condotte a norma della legislazione vigente".Quanto agli esiti, la Sezione del controllo osserva che "l'insieme delle azioni descritte, oggettivamente, ha positivamente influito sull'efficacia ed efficienza delle due articolazioni interessate" tanto che i risultati operativi nel periodo esaminato risultano migliorati.