Acciaieria Arvedi sottoscrive primo "green loan" con garanzia SACE

(Teleborsa) - La, nell'ambito dei nuovi compiti assegnati in attuazione del Green New Deal, va, uno dei principali player europei dell’acciaio, che ha ottenuto da un pool di banche unper un importo complessivo diIl finanziamento è costituito da: la prima, didi euro, a favore di; la seconda, didi euro, a favore diL'operazione è stata chiusa con successo registrando unache ha dato luogo a un riparto delle quote tra le banche partecipanti: Intesa Sanpaolo, banca organizzatrice e agente, BNL Gruppo BNP Paribas , BNP Paribas, Banco BPM,Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, UniCredit, Unione di Banche Italiane (Gruppo Intesa Sanpaolo), Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca di Piacenza Società Cooperativa per Azioni. Advisor legali, lo Studio Bonelli Erede per il Gruppo Arvedi e Chiomenti per SACE e per gli istituti bancari.Ildi questa operazione è costituito dalli 165 milioni a favore di Acciaieria Arvedi, che ha beneficiato delldell’importo ed è devenuta la prima azienda italiana a sottoscrivere un finanziamento con garanzia SACE nell’ambito del Green New Deal, così come nel 2015 fu la prima azienda europea ad ottenere i fondi stanziati dal cosiddetto Piano Junker.Il finanziamento garantito da SACE è destinato a, che soddisfano almeno uno degli obiettivi del New Green Deal europeo. In questo contesto il finanziamento beneficia anche di unin funzione del raggiungimento di determinatinel ciclo produttivo dell’acciaio.