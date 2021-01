Borse europee in rialzo, Piazza Affari tra le migliori

Euro / Dollaro USA

Avio

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, comunque tutti in positivo anche grazie ai record di Wall Street e Tokyo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,227. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.893,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%.Lieve calo dello, che scende a +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%, poco mosso, che mostra un +0,08%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 22.899 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.932 punti.Leggermente positivo il(+0,59%); come pure, in frazionale progresso il(+0,35%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,71%),(+1,41%) e(+0,99%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+2,37%),(+1,74%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.scende dell'1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,27%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Tra i(+3,70%),(+3,24%),(+2,40%) e(+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,00%.