Borse europee, la seduta si muove in territorio positivo

(Teleborsa) -, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in positivo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,225. L'è in calo (-1,02%) e si attesta su 1.894 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,38%), raggiunge 51,53 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +104 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,49%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, eavanza dello 0,43%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,38%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.869 punti.Poco sopra la parità il(+0,44%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,38%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,05%),(+1,51%) e(+1,35%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,58%.Brilla, con un forte incremento (+2,14%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,05%.In luce, con un ampio progresso dell'1,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.di Milano,(+4,27%),(+3,31%),(+2,10%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.