Borse europee positive. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) - In un panorama europeo positivo, si registra. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,16%, dopo che il mercato del lavoro ha evidenziato una perdita inattesa di posti fortemente segnato dalla pandemia di coronavirus e dalle restrizioni imposte in tutto il Paese.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'crolla a 1.860,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,76%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,73%.Si riduce di poco lo, che si porta a +105 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,24%, eavanza dello 0,65%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,21% a 22.794 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.827 punti.Sulla parità il(0%); in moderato rialzo il(+0,21%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,10%),(+1,66%) e(+1,51%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,85%),(-0,65%) e(-0,64%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,55%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,08%.avanza dell'1,91%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,89%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.del FTSE MidCap,(+4,42%),(+2,03%),(+1,90%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Crolla la, con una flessione del 2,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.