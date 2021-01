Coronavirus in Italia, la curva non si piega. Vittime in aumento

(Teleborsa) - Sonodi coronavirus nel nostro Paese a fronti ditamponi effettuati con ilche scende al, in calo dirispetto aldi ieri. Inpurtroppo, leche oggi sonoQuesti i dati diffusi oggi, venerdì 8 gennaio, dal Ministero della Salute.

Vietato abbassare la guardia. "Ci sono molte regioni a rischio alto, ci sono 2 regioni a rischio moderato, con alta probabilità di progressione a rischio alto, e sostanzialmente una regione a rischio basso. Le conclusioni della cabina di regia questa settimana sono che si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese, l'incidenza poi a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita e anche aumentare l'impatto sui servizi assistenziali". Questo il quadro fornito dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, sulla base dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 elaborato dalla Cabina di Regia insieme a Ministero della Salute e Iss.



Nel Lazio le scuole superiori saranno in didattica a distanza fino al 18 gennaio. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà ad essere attiva la Dad per gli studenti delle scuole secondarie.



Didattica "esclusivamente a distanza" fino al 23 gennaio anche nelle scuole superiori dell'Umbria. Lo ha deciso la Regione applicando il concetto di "massima precauzione". Il provvedimento riguarda le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

intanto, la situazione indove si sono registrati quasiin 24 ore. Il primo cittadino di Londra, il laburistaha parlato di situazione di enorme gravità, avvertendo che "appare al momento "fuori controllo" nell'area metropolitana. Evocato il, una situazione fuori dal comune e che comportaper la vita umana, i servizi essenziali, l'ambiente o la sicurezza nazionale". "Unha ora il Covid-19. Se non agiamo immediatamente, il nostro Nhs (National Health Service, ndr) potrebbe essere sopraffatto e", ha scritto su Twitter il sindaco, che si è poi rivolto ai londinesi., a meno che non sia assolutamente necessario uscire".