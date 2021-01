Giappone, sale il leading indicator ma scende l'indice coincidente

(Teleborsa) - Migliorano le condizioni economiche dela novembre. Secondo la stima del Cabinet Office, il(superindice) si sarebbe portato a, in aumento di 2,3 punti rispetto agli 94,3 di ottobre.Nello stesso periodo, l'che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è calato di 0,3 punti, da 89,4 a 89,1 (per la prima volta in sei mesi). Anche l', che cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è in diminuzione, passando da 91,2 a 89,8 (-1,4 punti).