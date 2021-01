Lavoro, Confcommercio: segnali contrastanti. Rischio peggioramento

(Teleborsa) - Dal mercato del lavoro arrivano segnali non univoci che testimoniano la complessità del quadro economico congiunturale. È quanto afferma l'commentando i"L'apprezzabile recupero dell'occupazione a novembre – sottolinea Confcommericio – si è associato a un ampliamento dell'area dell'inattività e ciò obbliga a interpretare con molta cautela ilanche perché gran parte dei nuovi inattivi si collocano nellai, la più sensibile a fenomeni di scoraggiamento. La crescita dell'occupazione di novembre ha solo attenuato il vuoto che si è determinato nei mesi di fermo dell'attività e ha, comunque, lasciato fuori soprattutto i, segmento nel quale rientrano molti stagionali del commercio, del turismo e dei servizi per il tempo libero, settori per i quali non si intravede ancora la fine della crisi. Crisi che – conclude Confcommercio – rischia di trasferirsi drammaticamente sul mercato del lavoro nei prossimi mesi".