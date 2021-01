Recovery, von der Leyen: "Buoni progressi dell'Italia"

(Teleborsa) - "E' in corso unmolto buono con" sul Recovery fund "come con tutti gli altri Governi, ma nello specifico, ci sono". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea, UrsulaRispondendo poi alla domanda se il nostro Paesei in caso di una crisi politica, ha chiarito: "Stiamo negoziando con gli Stati membri" sul Recovery "indipendentemente dalle diverse situazioni politiche, abbiamosecondo le quali" il fondo di rilancio "è accessibile, vale a dire:. Questo è quello cheIeri, intanto, sono usciti icontenuti nella bozza aggiornata delche vale complessivamenteben oltre i 209 miliardi provenienti dal pianocon un impatto suIl Piano è stato presentato come una sintesi delle proposte della maggioranza, come ha chiarito il Premier Giuseppe Conte, e che tiene in considerazione le richieste di, nel tentativo di disinnescare laIlha di fatto raddoppiato le risorse per laa 19,7 miliardi ed anchericeve una dotazione più ricca di 20 miliardi (27,9 miliardi considerando anche la Ricerca).