Trasporto marittimo, ART : "Liberalizzato 40% linee precedentemente sovvenzionate dallo Stato"

(Teleborsa) - L'ha espresso parere favorevole sullarelativa aiavendo rilevato il recepimento delle misure regolatorie per il cabotaggio marittimo stabilite da ART con la delibera n. 22/2019.In particolare, l'Autorità – si legge in una nota – ha valutato positivamente la scelta del Mit diche in precedenza erano oggetto di convenzione:Ciò in quanto – spiega l'Art – "la presenza consolidata di operatori in concorrenza ha fatto cessare le condizioni di fallimento di mercato che giustificavano l'intervento pubblico attraverso il ricorso ad un regime di compensazioni". Per l'Autorità "la prospettiva di un maggiore livello di liberalizzazione del mercato, che deriva dalla sottrazione all'affidamento tramite gara di quattro delle dieci rotte precedentemente in convenzione, produrrà un significativo risparmio di risorse pubbliche impiegate per garantire la continuità territoriale con le isole maggiori e le Tremiti".Art ha inoltre ritenuto conforme alle proprie misure regolatorie la volontà del Mit di procedere alla richiesta di manifestazioni di interesse per l'imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati orizzontalmente (es. regolarità e continuità del servizio), a tutti gli operatori, sul collegamento Civitavecchia-Olbia.L'Autorità ha infine valutato positivamente la scelta diSu queste tratte, infatti, Art ha riconosciuto la mancanza di garanzie che il libero mercato, senza l'intervento pubblico, possa soddisfare le esigenze della domanda. L'Autorità però ha fornito anche alcune indicazioni per le successive procedure di affidamento, in coerenza con la propria regolazione.In termini generali il parere indica, comunque, la necessità di monitorare l'evoluzione delle esigenze di servizio pubblico nello scenario post-pandemico, anche attraverso specifiche indagini trasportistiche.Complessivamente ihanno registrato in Italia, nel 2019, circai e sbarcati, di cui circa il 2,5% è riconducibile ai servizi di cabotaggio con le isole oggetto della. Rispetto al solo mercato relativo a tali collegamenti, i servizi oggetto della convenzione Mit-Cin hanno garantito il trasporto di circa il 30% dei passeggeri totali.