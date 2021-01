Appuntamenti e scadenze: settimana dell'11 gennaio 2021

Brunello Cucinelli

Unieuro

Blackrock

Delta Air Lines

Citigroup

JP Morgan

Wells Fargo

(Teleborsa) -One Planet Summit for Biodiversity - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in videoconferenza e Christine Lagarde modererà una tavola rotonda durante il meeting. Il vertice è organizzato dalla Francia, insieme con le Nazioni Unite e la Banca mondiale e riunisce capi di Stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, imprenditori e società civile. L'obiettivo sarà raggiungere un accordo internazionale per la biodiversitàBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L'incontro sarà onlineGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- CDA: Preconsuntivo bilancioPersonale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-10-2020 / 31-12-2020.Fondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Ottobre-Dicembre 2020.UE - 13th European space conference - Due giorni di dibattiti ad alto livello tra i principali attori del settore spaziale europeoItalian Equity Conference, Londra - Edizione virtuale - Un gruppo di società quotate sui mercati FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap presenterà le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one virtuali riservati a investitori istituzionaliCNEL - Evento istituzionale - Presentazione del XXII Rapporto sul Mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Introdurrà i lavori il Presidente del CNEL Tiziano Treu. Sono previsti gli interventi del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e di Stefano Scarpetta, Director, Employment, Labour and Social Affairs, OECDEIA - Pubblica l'outlook sull'energia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta BOTIstat - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Nov. – Dic. 2020Fed - Beige BookBanca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve10.30 - CNEL - Evento istituzionale - Incontro dei Consiglieri del CNEL con la delegazione italiana del Comitato economico e sociale europeo (CESE). In collegamento telematico- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia9.00 - CNEL - Evento istituzionale - Consiglio di Presidenza. In collegamento telematicoTesoro - Regolamento BOT; Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodoIstat - Permessi di costruire - II Trimestre 2020Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debitoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo