Aspi, al via consegna di tablet e Smart TV per la DAD in 18 istituti scolastici

Autostrade per l’Italia

(Teleborsa) - Parte in questi giorni la distribuzione di apparecchiature tecnologiche da parte diper consentire a 18 istituti scolastici di superare la problematica del, facilitando così le attività per la. Come spiega Aspi in una nota, il personale delle nove Direzioni di Tronco della società consegnerà infatti alcune centinaia didi ultima generazione, LIM (Lavagne Interattive Multimediali) eal personale e agli studenti degli istituti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e individuati con il supporto operativo del MIUR.Leinteressate dal progetto sono presenti da Nord a Sud in città come Milano, Como, Varese, Aosta, Genova, Padova, Treviso, Venezia, Udine, Terni, Roma, Ciampino, Fiumicino, Firenze, Bologna, Modena, Napoli, Bari e Pescara.A ogni complesso scolastico verranno assegnati circa(o dotazione o importi equivalenti) e una lavagna interattiva luminosa. Gli strumenti per la didattica a distanza saranno consegnati ai dirigenti scolastici e agli studenti dagli addetti delle diverse Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia, nello spirito di massima collaborazione e attenzione alle necessità dei territori nei quali la società è presente. Tra le prime tappe, l'IC Leonardo da Vinci di Ciampino che riceverà i tablet giovedì 21 gennaio.Già a ottobre 2020 una prima assegnazione di 25 tablet e una LIM aveva coinvolto l’di Casal Bruciato, quartiere periferico della Capitale, dove è situata la sede centrale di Autostrade per l’Italia.