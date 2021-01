Borse asiatiche tengono sui massimi. Borsa di Tokyo chiusa

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, sollecitate dalle aspettative per lein USA, mentre slittano in secondo piano le tensioni politiche, che potrebbero condurre alla. Occhi puntati anche sulla Fed, sebbene non si attendano misure imminenti dalla banca centrale statunitense.Laè rimasta. Poco mossa la piazza di(-0,12%) dopo esser arrivata a guadagnare fino all'1%.Le borse cinesi hanno subito maggiori pressioni. Vendite diffuse a(-1,06%) e, che chiude la giornata in calo dell'1,34%. Beneche porta a casa un vantaggio dello 0,60%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia sulla parità(+0,09%); sulla stessa lineache lima lo 0,12%, mentre fanno bene Bangkok (+0,66%) e Jakarta (+1,55%). Debole(-1,06%).In denaro(+0,65%); variazione negativa per(-0,92%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,20%.