Consob, Acf: nel 2020 in aumento i risarcimenti ai risparmiatori e i ricorsi accolti

(Teleborsa) - Aumentano le decisioni in favore dei, quasi raddoppiato il volume dei, cresce il numero dei: sono questi alcuni dei dati principali del bilancio dell'attività dell'(Acf) nel 2020. Come si legge in una nota della stessa Acf, l'ultimo anno ha visto un ulteriore consolidamento del ruolo dell'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra piccoli investitori e intermediari, operativo presso ladal 2017.Sono statipervenuti l'anno scorso all'Arbitro (+5,6% rispetto ai 1.678 del 2019). Sale così a 7.113 il numero complessivo dei ricorsi trasmessi dai risparmiatori nel primo quadriennio di attività (2017/2020). Ilsi è confermato anche nel 2020 come l'area di provenienza del maggior numero di ricorsi (42,8%), seguito dal Centro (32,4%) e dal Nord (24,8%) del Paese.Superiore aiildei risarcimenti richiesti nel 2020, oscillanti tra un minimo di 94,66 e un massimo di 500mila euro, corrispondente al limite di competenza per valore dell'Acf. Il valore medio delle singole controversie è stato di poco inferiore ai 60mila euro, in linea con quanto fatto registrare negli anni precedenti. A fine 2020 il valore complessivo dei risarcimenti richiesti nel quadriennio ha superato la soglia dei 400 milioni di euro. Nel 2020 sono stati conclusi 1.514 procedimenti con un incremento del 13,2% rispetto ai 1.337 del 2019; 5.267, invece, le pronunce nel quadriennio 2017/2020.L'Arbitro ha segnalato come il Collegio nel corso dello scorso anno ha tenuto 53 riunioni (46 nel 2019), prendendo 1.060 decisioni (853 nel 2019), di cui il, con un balzo del 10% rispetto al dato 2019, quando era stato accolto il 55% dei ricorsi esaminati. Quasi raddoppiato (+81,5%) il valore complessivo dei risarcimenti riconosciuti a favore dei risparmiatori: 28,5 milioni di euro nel 2020 a fronte dei 15,7 milioni di euro fatti registrare a consuntivo 2019. Sono complessivamente 84,4 milioni il totale dei risarcimenti riconosciuti dal 2017 ad oggi, con una media pro-capite pari a circa 40mila euro.Sono stati invece 212 ididellepresi dal presidente nel 2020 a seguito di accordo conciliativo concluso direttamente tra le parti, in crescita del 9,2% rispetto alle 194 estinzioni del 2019. Il totale quadriennale dei ricorsi estintisi anticipatamente è di 676. In positiva flessione i casi di irricevibilità e/o inammissibilità dei ricorsi per riscontrate e non sanabili irregolarità: 242 i provvedimenti assunti dal presidente nell'ultimo anno (-16,5% dai 290 del 2019), per complessivi 1.298 nel quadriennio.Le aree di maggiore criticità riscontrate nei rapporti tra risparmiatori ed intermediari si sono rivelate essere, anche nell'anno appena conclusosi, quelle relative all'messa a disposizione dei clienti all'atto dell'investimento e alle situazioni dididiffusamente collocati negli anni scorsi tra investitori retail, che hanno reso di fatto impossibile per molti risparmiatori dismettere le partecipazioni detenute, oltretutto spesso caratterizzate da un notevole decremento di valore rispetto all'investimento iniziale.